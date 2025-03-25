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Поляк случайно нашел 100-летние игральные карты из Гродно

  • 25.03.2025, 12:43
  • 1,008
Поляк случайно нашел 100-летние игральные карты из Гродно

Теперь думает, что с ними делать.

В одной из польских групп в Facebook, посвященных антиквариату, появился пост поляка, который случайно нашел игральные карты, выпущенные около 100 лет назад в Гродно.

Он поинтересовался у пользователей стоимостью своей находки. На самом деле такие карты очень редкие, пишет MOST.

«В столе прадеда я нашел нераспакованную колоду карт, изготовленную на фабрике игральных карт братьев Лапиных в Гродно (сейчас — Беларусь, предположительно 1920-е годы). Второе фото, на котором показаны отдельные карты, сделано из другой колоды — уже ранее открытой. Какова может быть приблизительная стоимость запечатанной, неиспользованной версии?» — написал автор поста Гжегож Ролецки.

Семейные реликвии

Гжегож рассказал MOST, что ему нужно обдумать, что делать с находкой.

— Я не думал, что карты такие редкие. Нашел очень много семейных реликвий, которые нужно рассортировать. Карты — одна из них. Если когда-нибудь решу расстаться с ними, хочу быть уверен, что они попадут к тому, кто сохранит их для будущих поколений.

Он также уточнил, что не уверен, имел ли его прадед связь с Гродно. Тот родом из Ковалувки, а прабабушка — из Миронувки. Это Украина. Позже они поселились под Замосцем в Польше.

Случайная находка

Белорусский специалист по винтажу на условиях анонимности рассказал MOST, что за последние годы на продажу в Польше выставлялось около четырех колод, изготовленных на гродненской фабрике. Самая дорогая ушла почти за 1000 злотых (258 долларов).

— Запечатанная пачка может стоить еще дороже. Такие карты появляются раз в несколько лет и тут же исчезают. Видно, что кто-то случайно находит их и выставляет на продажу. Для Гродно такие карты — это ценность. Насколько я знаю, в музее в Гродно есть только одна полная колода, и она отличается от нынешней находки.

Что это за карты?

Игральные карты Лапиных производились на гродненской фабрике в 1920—1940-х годах и были широко популярны за пределами Гродненщины. Этими картами играли любители азартных игр по всей межвоенной Польше. В основе технологии печати были стандарты, заложенные еще в XVIII веке Антонием Тизенгаузом. Карты отличались качеством, красотой, оригинальностью и разнообразием.

В ассортименте фабрики были «народные» колоды с изображениями шляхты времен Речи Посполитой вместо королей и валетов, а также «прусские» и «барочные». В 1939 году фабрика была национализирована советской властью, а во время немецкой оккупации снова выпускала игральные карты.

История фабрики закончилась сразу после Второй мировой войны. В 1944 году производство было прекращено. Затем в здании начали печатать советские агитационные плакаты, а позже и вовсе прекратили работу. Здание долгое время пустовало.

Строители напомнили о забытом

В Гродно в 2015 году во время реконструкции здания «Белтаможсервиса», где раньше находилась фабрика, рабочие нашли старые неразрезанные карты 1920-х годов, использованные как утеплитель. Эти карты оказались уникальными: в музее подобных не было. Находки передали в Гродненский историко-археологический музей.

После передачи карт в музей находкой заинтересовалось творческое объединение «А-четыре». Они решили воссоздать карты, основываясь на найденных образцах, архивных данных и исторических справках.

В 2017 году карты были официально представлены. Антон Янковский из «А-четыре» рассказывал, что в ходе работы даже удалось найти оригинальную колоду, принадлежавшую Александру Лапину, владельцу фабрики.

Оригинальную колоду в фирменной коробке передал Александру Янковскому гродненец Александр Милинкевич — за несколько дней до презентации. Карты были подарком от семьи Лапиных его родителям, с которыми они жили в одном доме в Гродно.

Во время войны мать Александра, Мария Баран, передавала еду в гетто семье Лапиных, рискуя жизнью. Один раз солдат наставил на нее автомат, но отпустил.

Братья Лапины, Александр и Абраам, и их сестра Кейла не пережили Холокост. Правнук сестры братьев Лапиных, Андрей Гуревич, сейчас живет во Франции.

Что еще продавалось с фабрики Лапиных?

В 2023 году читатель MOST приобрел вторую известную колоду на аукционе за 200 евро и передал ее в музей. Также в продаже была уникальная шкатулка для карт, изготовленная на довоенной фабрике «Неман». Кто стал ее владельцем — неизвестно.

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