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Лавров из табакерки

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 25.03.2025, 12:48
  • 1,486
Лавров из табакерки
Фото: Getty Images

Выбор Кремля намекает на две вещи.

Вчера переговоры между Россией и США в Эр-Рияде закончились только к ночи. Они длились 12 часов. Официальное заявление по итогам ожидается сегодня в 11 утра. Доверили «нести благую весть» Лаврову, что на первый взгляд достаточно необычно. Россияне дожили до того момента, когда заявления на дипломатическом треке делают в России все, кому не лень: Путин, его помощники, депутаты, главы силовых ведомств, Мединский, Володин и даже выпускник Гарварда Дмитриев. Но не глава МИД.

Выбор спикера намекает на две вещи. Во-первых, что на переговорах центральной темой стала новая «зерновая сделка» в Черном море. Амбассадором первой сделки был именно Лавров, которые дал миллион комментариев по теме, но в итоге инициатива провалилась (как и все, к чему он прикасается). Во-вторых, будет какое-то решение, которое реализуют на практике. Ведь Лавров хоть и подбитый мамонт, но все еще мамонт. Тяжеловесу доверять очередные заявления «о продуктивных» но бесполезных переговорах смысла нет.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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