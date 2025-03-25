Американец в костюме медведя отпугнул настоящего зверя 25.03.2025, 12:52

Видеохит.

В США, чтобы отпугнуть медведя, мужчина переоделся в косолапого и попытался отогнать его со своего двора. Это сработало.

Видео курьезного случая опубликовало сегодня, 25 марта, издание The New York Post на своем YouTube-канале. Это произошло в городе Эшвилл, штат Северная Калифорния.

Владелец домохозяйства решил применить творческий подход, чтобы отпугнуть и отогнать медведя со своего двора. Он одел мультяшный костюм косолапого и, каким-то образом, успешно отпугнул незваного зверя.

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