Американец в костюме медведя отпугнул настоящего зверя
- 25.03.2025, 12:52
Видеохит.
В США, чтобы отпугнуть медведя, мужчина переоделся в косолапого и попытался отогнать его со своего двора. Это сработало.
Видео курьезного случая опубликовало сегодня, 25 марта, издание The New York Post на своем YouTube-канале. Это произошло в городе Эшвилл, штат Северная Калифорния.
Владелец домохозяйства решил применить творческий подход, чтобы отпугнуть и отогнать медведя со своего двора. Он одел мультяшный костюм косолапого и, каким-то образом, успешно отпугнул незваного зверя.