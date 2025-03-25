У Трампа будет два варианта Вадим Денисенко

25.03.2025, 12:54

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Вадим Денисенко

Быстрый мир пока миф.

Эр-Рияд 2. Быстрый мир пока миф. Логика действий россиян сводится к формуле: предлагать многое, просить невозможное, тянуть время.

Итак, как это работает?

1. Путин предлагает американцам ряд высокомаржинальных сделок. Я не раз писал и говорил: предложение РФ сводится к тому, что американцам предлагают не просто войти в добычу и разработку Арктики. Им отдают посредничество в торговле подсанкционными товарами в недружественных странах (прежде всего ЕС). При этом Путин решил подыграть логике Трампа. И потому он готов говорить, как сообщают, даже о частях в «Росатоме» и «Роскосмосе». И это главный фактор давления на Трамп. На кону, повторюсь, десятки миллиардов долларов ежегодно.

2. В обмен он просит две вещи: снятие санкций и признание российскими украинских территорий. И параллельно тянет время. Зачем?

Он хочет провести летнюю военную кампанию, потому что считает, что мы посыплемся (и это последняя кампания, возможная без мобилизации).

Ему нужно подготовить Россию к мирной жизни и особенно – закрыть вопрос с возможным молчаливым сопротивлением 30–35% ура-патриотов, которые уже являются скелетом антипутинского ура-патриотического меньшинства. Но меньшинства, теоретически готового к агрессии.

Он готовится к тому, что Трамп споткнется. И его главная внешняя игра – стать нужным одновременно и США, и Китаю перед их предстоящими переговорами. Это тот внешнеполитический фактор, на который мы должны особо обратить внимание. И здесь поле игры – мир. Я писал об игре на Черном море, то же он будет пытаться делать в Иране, в Африке (прежде всего – в регионе Сахель), попытается что-то сыграть в Латинской Америке, хотя здесь шансов мало.

3. Быстрого мира не будет (его вероятность низка). Но, кроме военной и дипломатической кампании, нам явно не хватает информационной кампании в США «Путин манипулирует Трампом». Дело в том, что у Путина есть до двух месяцев, когда он может тянуть время и найти такие точки воздействия на Трампа, которые позволят последнему закрыть глаза на манипуляции. Долго тянуть время будет нереалистично – это станет слишком заметным. И у Трампа будет два варианта – либо вводить санкции против России, либо переключиться на что-нибудь другое. Нам нельзя допустить переключения на что-то другое.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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