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Президент и премьер-министр Литвы поздравили белорусов с Днем Воли

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  • 25.03.2025, 13:09
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Президент и премьер-министр Литвы поздравили белорусов с Днем Воли

Литва продолжит поддерживать белорусское гражданское общество.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас поздравили белорусов, отмечающих 25 марта День Воли, сообщает radior.lt.

Гитанас Науседа заявил, что эта дата символизирует упорство и решимость белорусского народа бороться за свободу. По словам президента, это также напоминание международному сообществу о том, насколько важна последовательная поддержка тех, кто неустанно борется за основные права и ценности человека.

Науседа отметил, что литовцев и белорусов связывает вековая общая история, а наши народы объединяет искренняя дружба, проверенная временем. Президент заверил, что Литва продолжит поддерживать белорусское гражданское общество.

В свою очередь, поздравляя белорусов, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас отметил, что Литва твердо поддерживает стремление белорусского народа к демократии и свободе.

Он также добавил, что Литва была и останется убежищем для белорусов, бежавших из страны из-за преследований.

(День Воли — один из важнейших праздников https://charter97.org/ru/news/2025/3/25/634383/) в истории современной Беларуси: в ночь на 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.

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