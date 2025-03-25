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Forbes раскрыл детали операции по уничтожению российских вертолетов в Белгороде

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  • 25.03.2025, 13:12
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Forbes раскрыл детали операции по уничтожению российских вертолетов в Белгороде

Четыре ракеты, каждая из которых содержала 180 тысяч вольфрамовых осколков, поразили цель.

Украинские спецподразделения и Главное управление разведки в Киеве наблюдали как минимум с помощью одного беспилотника, как россияне посадили в Белгородской области четыре вертолета - два транспортных Ми-8 и два боевых вертолета Ка-52.

В это время, как пишет Forbes, колесная пусковая установка высокомобильной артиллерийской ракетной системы украинской армии HIMARS ждала команды. «Цель была поражена», - сообщило командование специальных операций.

«Четыре ракеты М30, каждая из которых содержала 180 тыс. вольфрамовых осколков, упали с расстояния 92 км. Все четыре вертолета взорвались», - написало издание.

Журналисты отметили, что точный удар был нанесен, когда украинские военные, отступив из Курской области, проводили небольшие рейды в соседнюю Белгородскую. Удар по этим четырем вертолетам является частью более широкой кампании в Белгороде.

«Но это также месть. Год назад, в марте 2024 года, российская артиллерия разбила три украинских штурмовых вертолета Ми-8 или Ми-17 на земле в Новопавловке, в 56 км к западу от тогдашней линии фронта за руинами Авдеевки», - написало издание.

Журналисты отметили, что тогда российский кассетный боеприпас взорвался над вертолетами 12-й бригады, повредив по меньшей мере два из них и, по-видимому, убив двух летчиков: Ярослава Каву и Андрея Бакуна. Один Ми успел улететь.

Но сейчас у украинцев тоже есть быстрая цепочка уничтожения - и она была наглядно продемонстрирована в Белгороде. «За 37 месяцев боев россияне потеряли около 120 вертолетов: меньше четырех в месяц. Понедельничный удар равен потерям за месяц», - говорится в материале.

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