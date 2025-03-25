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В Беларусь идет теплая погода

  • 25.03.2025, 13:23
  • 1,774
В Беларусь идет теплая погода

Синоптики рассказали о погоде на среду.

В среду, 26 марта, в Беларуси прогнозируются незначительные осадки (дожди): ночью по юго-востоку, а утром и днем — по северо-западу. Синоптики предупреждают о слабом тумане в отдельных районах.

В ночные часы температура воздуха составит от -2 до +4 градусов, в дневные — от + 7 на севере до +16 на юге.

В четверг кратковременные дожди пройдут почти по всей стране. Ночью будет от 0 до +7, днем — от +6 по северу до +15 по юго-востоку.

В пятницу преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +4 градусов, в дневные — 10-16 тепла.

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