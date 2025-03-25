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В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины

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  • 25.03.2025, 13:26
  • 1,420
В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины

О результатах пока информации нет.

Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины завершили очередной раунд переговоров по перемирию с Россией. Встреча проходила в Эр-Рияде 25 марта.

Об этом сообщает Al Arabiya.

«Украинские и американские официальные лица завершили очередной раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде», - сообщает AFP со ссылкой на источник в украинской делегации.

Ранее стало известно, что украинская делегация продлила пребывание в Саудовской Аравии еще на день для этой встречи.

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