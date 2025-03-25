В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины

В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины2
- 25.03.2025, 13:26
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Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины завершили очередной раунд переговоров по перемирию с Россией. Встреча проходила в Эр-Рияде 25 марта.
Об этом сообщает Al Arabiya.
«Украинские и американские официальные лица завершили очередной раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде», - сообщает AFP со ссылкой на источник в украинской делегации.
Ранее стало известно, что украинская делегация продлила пребывание в Саудовской Аравии еще на день для этой встречи.