В Минске у такси во время движения оторвалось колесо

В Минске у такси во время движения оторвалось колесо5
- 25.03.2025, 13:37
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Момент попал на видео.
На Партизанском проспекте в Минске 20 марта у автомобиля прямо на ходу оторвалось колесо. Это снял на свой видеорегистратор один из читателей onliner.by.
Такси ехало в крайнем правом ряду. Вдруг переднее левое колесо отскочило и попрыгало на встречную полосу. Точно сказать, врезалось ли оно в какой-нибудь автомобиль, нельзя, но автор ролика предполагает, что это произошло. «Колесо проскакало на встречную, где, возможно, ударилось о проезжавший автомобиль. А затем, кажется, вернулось на дорогу попутного направления», — написал читатель.