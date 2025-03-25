Поставки российского угля в Китай по морю рухнули почти на 50% 25.03.2025, 13:38

Потери не получится компенсировать за счет других стран.

Экспорт энергетического угля из России в Китай по морю за первые 20 дней марта упал на 49% год к году. С начала месяца российские производители угля отгружали китайским покупателям еженедельно около 251 тыс. тонн против 534 тыс. годом ранее.

Это следует из данных Kpler, которые приводит «Коммерсант».

В другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) недельные морские поставки в марте снизились примерно на 6% год к году, до 614 тыс. тонн. Всего с начала текущего года российские угольщики отгрузили морем на азиатские рынки 5,8 млн тонн угля. Из них, по данным Kpler, 36% пришлись на Китай, 25% — на Индию, 19% — на Южную Корею, по 4–6% — на Тайвань, Малайзию, Шри-Ланку и Вьетнам, а также 1% — на Индонезию.

Китай в последние годы стал крупнейшим рынком сбыта российского энергетического угля из-за эмбарго Евросоюза. КНР потребляет около 5 млрд тонн угля в год, но только 5% потребностей покрывает за счет импорта. При этом спрос на импортный уголь меняется в зависимости от экономической активности страны, говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Коломиец. На текущий момент в Китае наблюдается низкая потребительская активность и высокие складские запасы угля в портах, отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

Вместе с тем емкость рынка Китая слишком большая, чтобы ее можно было полностью компенсировать за счет других стран, подчеркивает директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев. Осложняется ситуация тем, что цены на уголь на данный момент находятся на минимумах за последние четыре года. Так, экспортная цена на энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на базисе CFR China составляет $75–76 за тонну. При этом, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), до 50% российских производителей энергетического угля по итогам 2024 года были убыточны.

В частности, об убытках по итогам 2024 года сообщили две крупнейшие угольные компании России — «Мечел» и «Распадская». В сумме они получили около 50 млрд руб. чистого убытка. В частности, «Мечел» отчитался о падении выручки на 5% (до 335 млрд руб.), показателя EBITDA — на 35% и получил за год чистый убыток на 37 млрд руб. «Распадская», управляющая главной угольной шахтой России с запасами почти 500 млн тонн, потеряла 17% выручки и 36% валовой прибыли и завершила год с чистым убытком на $133 млн против прибыли в $440 млн годом ранее.

Слабая конъюнктура мировых угольных рынков придавила цены, а санкции, закрывшие для угольщиков западные рынки, вынудили продавать продукцию в Азию со скидками, отмечали аналитики ПСБ. Они прогнозировали, что 2025 год «будет непростым» для угольщиков, поскольку «триггеров для роста цен на уголь и намеков на скорое снятие санкций нет, логистика остается дорогой, а рубль крепким».

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