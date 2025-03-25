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Стало известно, какие дома будут сносить в Беларуси

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  • 25.03.2025, 13:50
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Стало известно, какие дома будут сносить в Беларуси

В том числе и исторические здания.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило объяснил, какие жилые дома планируется пустить под снос в рамках программы реновации, описанной в утвержденной недавно концепции государственной жилищной политики Беларуси. Глава ведомства назвал категорию жилья, капитальный ремонт которого он считает «нецелесообразным».

Согласно действующим планам, утвержденным правительством, ежегодно в Беларуси капитальный ремонт должен проводиться не менее чем в 3% жилищного фонда (в прошлом году, согласно официальной статистике, капремонт был проведен лишь в 2,9% жилфонда).

Однако в некоторых домах, по мнению главы Министерства ЖКХ, проводить капремонт нецелесообразно с экономической точки зрения. Речь идет о старом жилье, которое «уже не отвечает современным требованиям», в том числе, по уровню комфортности проживания в них. Трубило пояснил, что речь идет о так называемых «малометражках» — малогабаритных квартирах, в которых площадь кухни, к примеру, составляет всего 4-6 квадратных метров.

«Целесообразность их капитального ремонта, на мой взгляд, отсутствует напрочь, поскольку затраты на ремонт превысят стоимость строительства нового жилья», — заявил министр в эфире гостелеканала «Первый информационный».

В качестве примера Трубило привел жилые дома в Бобруйске 1876 года постройки. По его словам, они подпадут под программу реновации жилищного фонда, намеченную на следующую пятилетку, будут снесены, а на их месте будут построено новое жилье.

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