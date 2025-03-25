«Украина переносит войну на территорию России» 2 25.03.2025, 13:54

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Алексей Гетьман

В чем главный смысл украинской операции в Белгородской области.

Украинская армия разворачивает новую успешную операцию и продвигается вглубь России. Российские военные пропагандисты и Z-военкоры вынуждены признавать захват украинскими силами деревни Демидовка в Белгородской области. Более того, параллельно украинская армия ведет штурм населенного пункта Поповка.

Какие цели преследует Украина в Белгородской области?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, майору запаса ВСУ Алексею Гетьману:

— Цель такая же, как и у Курской операции: не дать россиянам атаковать Украину с этих территорий и создать буферную зону вглубь территории РФ. Много уже было сказано украинским военно-политическим руководством, аналитиками и экспертами, как в Украине так и за рубежом, что если не удается остановить войну, то ее нужно перенести на территорию агрессора. Это мы и делаем.

— Каким может быть развитие событий?

— Трудно сказать. Зависит от того, какие россияне силы туда направят. Какие Украина там силы задействует, какое было боевое распоряжение для этой операции. Вряд ли было задание дойти до Белгорода или Курска. С военной и политической точки зрения нет смысла оккупировать эти города.

А вот продвинуться на десятки километров вглубь территории РФ — это то, что называется «перенести войну на территорию врага». Как говорил когда-то Черчиль, любая страна, начинающая агрессивную войну против другой, должна понимать, что рано или поздно война придет и на ее территорию. Так сейчас и происходит.

— Могут ли эти события повлиять на ход переговоров, которые идут между сторонами в Саудовской Аравии?

— Любые события на линии фронта влияют на эти переговоры. Чем серьезнее у Украины позиция, чем больше у нас успехов на линии фронта, тем удачнее могут быть результаты этих переговоров для нас.

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