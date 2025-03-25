Песков прокомментировал горящий Кремль 7 25.03.2025, 13:56

4,470

Дмитрий Песков

Фото: EPA

Но заявил, что предпочел бы этого не делать.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал фотографию украинского президента Владимира Зеленского на фоне картины с изображением Кремля в огне.

В разговоре с пропагандистским РИА «Новости» Песков заявил, что предпочел бы не комментировать эту фотографию из Офиса президента Украины. Впрочем, несколько слов все же сказал.

«Наверное, это лучшим образом демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на этих фотографиях. В любом случае, это не украшает тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует», - заявил Песков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com