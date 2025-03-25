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Песков прокомментировал горящий Кремль

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  • 25.03.2025, 13:56
  • 4,470
Песков прокомментировал горящий Кремль
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Но заявил, что предпочел бы этого не делать.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал фотографию украинского президента Владимира Зеленского на фоне картины с изображением Кремля в огне.

В разговоре с пропагандистским РИА «Новости» Песков заявил, что предпочел бы не комментировать эту фотографию из Офиса президента Украины. Впрочем, несколько слов все же сказал.

«Наверное, это лучшим образом демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на этих фотографиях. В любом случае, это не украшает тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует», - заявил Песков.

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