Песков прокомментировал горящий Кремль

Песков прокомментировал горящий Кремль7
- 25.03.2025, 13:56
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Но заявил, что предпочел бы этого не делать.
Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал фотографию украинского президента Владимира Зеленского на фоне картины с изображением Кремля в огне.
В разговоре с пропагандистским РИА «Новости» Песков заявил, что предпочел бы не комментировать эту фотографию из Офиса президента Украины. Впрочем, несколько слов все же сказал.
«Наверное, это лучшим образом демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на этих фотографиях. В любом случае, это не украшает тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует», - заявил Песков.