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Как ежедневное поедание творога влияет на холестерин?

  • 25.03.2025, 14:12
  • 1,310
Как ежедневное поедание творога влияет на холестерин?

Доктор озвучил важные нюансы.

Хоть творог и является настоящей белковой бомбой, превосходя в этом даже мясо и рыбу, его нельзя назвать идеальным с точки зрения питания. Более того, в зависимости от того, какой именно творог вы едите каждый день, он может способствовать повышению уровня холестерина, пишет HealthDigest.

Чтобы разобраться, почему стоит быть осторожнее с творогом, издание проконсультировалось с доктором и экспертом с фитнеса и нутрициологии Крисом Мором.

Он советует отдавать предпочтение нежирным или обезжиренным вариантам творога. Он объясняет, что творог с высокой жирностью содержит больше насыщенных жиров, как и любая другая жирная молочная продукция. А если употреблять его регулярно и без баланса с другими питательными веществами, это может повысить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Контроль потребления насыщенных жиров

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать потребление насыщенных жиров до 13 граммов в день. А одна чашка жирного творога содержит 3,87 грамма насыщенных жиров — почти треть от суточной нормы.

В исследовании 2023 года, опубликованном в Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 36 участников ежедневно получали дополнительно 1000 калорий из продуктов, богатых насыщенными жирами, ненасыщенными жирами или углеводами. Через три недели повышение уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) наблюдалось только у тех, кто употреблял насыщенные жиры. Предполагается, что это произошло из-за усиленного связывания частиц ЛПНП с молекулами сосудистой системы.

Как сочетать творог с полезными для холестерина продуктами

Доктор Мор соглашается, что обезжиренный или с низким содержанием жира творог — хороший вариант. Он также рекомендует сочетать его с продуктами, богатыми клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина.

«Добавление ягод, яблок или груш обеспечит организм антиоксидантами и растворимой клетчаткой, которая помогает снизить «плохой» холестерин. А более пикантные сочетания, например с помидорами или авокадо, добавят полезные жиры, поддерживающие здоровье сердца», — говорит он.

Мор также советует сочетать творог с цельнозерновыми продуктами и здоровыми жирами.

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