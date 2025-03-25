Рада БНР наградила ксендза Вячеслава Борка и других известных белорусов
- 25.03.2025, 14:05
Посмертно награждена доброволица Мария Зайцева.
Глава Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла подписала декреты о награждении пятерых белорусов.
Орденом Железного Рыцаря посмертно награждена белорусская доброволица Мария Зайцева. Девушка погибла в боях под Покровском, где воевала в составе 2-го Интернационального легиона.
Еще четыре человека отмечены медалью Ордена Погони. Награжден ксендз Вячеслав Барок, правозащитница Татьяна Гацура-Яворская, журналист Олег Груздилович, одна из лидеров белорусской диаспоры в Чехии Кристина Шиянок.