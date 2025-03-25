Рада БНР наградила ксендза Вячеслава Борка и других известных белорусов 25.03.2025, 14:05

Посмертно награждена доброволица Мария Зайцева.

Глава Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла подписала декреты о награждении пятерых белорусов.

Орденом Железного Рыцаря посмертно награждена белорусская доброволица Мария Зайцева. Девушка погибла в боях под Покровском, где воевала в составе 2-го Интернационального легиона.

Еще четыре человека отмечены медалью Ордена Погони. Награжден ксендз Вячеслав Барок, правозащитница Татьяна Гацура-Яворская, журналист Олег Груздилович, одна из лидеров белорусской диаспоры в Чехии Кристина Шиянок.

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