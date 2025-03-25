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Случился давеча небольшой облом

  • Аркадий Дубнов
  • 25.03.2025, 14:15
  • 1,020
Случился давеча небольшой облом
Аркадий Дубнов

Молодая поросль из гнезда Трампова решила пообсуждать военную операцию в чате мессенджера Signal.

Всемирная история это вам не какая-нибудь гулящая девка. Мы знаем ее, как серьезную, социально ответственную мадам и, если она уж что-нибудь сотворила по жизни, то пользоваться оным следует по уму, иначе — конфуз….

Вот, к примеру, выдумала она «коллективное руководство», и дожила эта древняя, извините за выражение, политическая инновация до наших дней. И ведь работает, старая, более того, даже научилась всяким няшкам новым цифровым, все у нее получается.

Но случился давеча небольшой облом, когда молодая поросль из гнезда Трампова решила пообсуждать военную операцию против бандитов-хуситов в чате мессенджера Signal. Однако, одно неосторожное движение пальцем кого-то из птенцов «гнезда» и в чатике том на 18 участников, включая вице-президента США и министра обороны, госсекретаря и помощника президента по нацбезопасности оказался включен главред журнала The Atlantic.

Планы ударов по хуситам-бандитам обсуждались детально, с указанием времени и точных координат целей, подсчитаны были и финансовые затраты на операцию. И, казалось, какой-нибудь другой журналист тут же бы заподозрил подлянку, мол, а не ждут ли от него непреднамеренного слива этих планов хуситско-шиитскому врагу. Но не таков оказался мальчиш-кибальчиш from The Atlantic. Несмотря на свою подозрительную фамилию Голдберг, не сдал он секреты буржуинов из Белого дома пиратам Красного моря. Метелят их и непрерывно мочат эти буржуины из всех своих пушек, со всех кораблей и самолетов. И залегли на дно, как сообщают всё знающие источники, эти хуси-банди, хоть и пуляют иногда по сионистскому врагу по ракете-другой…

Конечно, если б не таким коллективным оказалось это руководство, не было б таким эффективным все еще длящееся это мочилово. Но хитрость состоит в том, что если мочилово закончится раньше, чем все банди-хуси будут замочены, то виноватым окажется какой-нибудь другой «голдберг» из Трампова «гнезда» и придется выкинуть его оттуда.

Нам, впрочем, ближе другие истории про коллективное руководство, от чьего имени принимались решения начинать военные операции. Вот, к примеру, в конце 1979 года кремлевские старцы… Только много лет спустя мы узнали, как круговой порукой обвязались они вокруг «дорогого Леонида Ильича», ставя свои подписи под приказом ввести войска в Афганистан, чтобы обеспечить там будущие «завоевания социализма». Кажется, никто из них не дожил и не увидел, к чему привел их коллективный разум в 1991-м…

Каким коллективом обсуждалось решение от 24 февраля 2022 года, нам показали по телеку… Последствия действий того впечатляющего «разума» прям сейчас обсуждаются в Эр-Рияде, опять неподалеку от Красного моря…

Аркадий Дубнов, Telegram

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