Десятки китайских брендов машин собрались уйти из России 1 25.03.2025, 14:29

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Страну могут покинуть Livan, Kaiyi, SWM, Foton.

Российский рынок автомобилей в текущем году столкнется с массовым исходом брендов из Китая, заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий. Ведь если компания не может содержать сеть сервисных центров в РФ и быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет еще меньше», — сказал Подщеколдин Ura.ru.

По его словам, лишь немногие производители из КНР открыли в России сборочные линии и сервисные центры, а также обеспечили доступ к запчастям. Среди них такие автобренды, как Changan, Chery, Geely и Haval. На данный момент в России на первичном и вторичном рынках представлены более 100 брендов автомобилей. Примерно 60% из них — китайские, около 30% — российские и 5–6% — официально ушедшие из России, отметил глава РОАД. Он добавил, что такая пропорция может сохраниться до конца 2025 года.

До этого об уходе из России части китайских автомобильных брендов предупреждали представители дилерских центров. По их словам, речь идет в первую очередь о китайских марках, имеющих минимальную клиентскую базу — Livan, Kaiyi, SWM, Foton и проч. «Дилеры перестали инвестировать в эти бренды. При этом мы можем говорить про однотипность китайских автомобилей, потому что это, по сути, есть группы Chery, Geely, Great Wall и Changan. Они делают похожие автомобили с похожими технологиями, ценой и дизайном. Плюс-минус они все в одном ценовом сегменте, поэтому в ценовой категории до 2–3 млн рублей очень упорная борьба между ними», — говорил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

После начала вторжения в Украину Россию покинули все международные автопроизводители — они закрыли производства и прекратили поставки готовых машин. В конце ноября руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито Авто» Артем Соколов констатировал, что доля китайских брендов среди новых автомобилей в России по итогам года достигла 68%. По данным «Автостата», в топ-10 по продажам в РФ новых машин вошли семь марок из КНР. Среди них — Haval (12,08%), Chery (10,07%), Geely (9,8%). В совокупности доля китайских машин составила 47,35%.

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