закрыть
25 марта 2025, вторник, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Верховной раде Украины призвали разорвать дипломатические отношения с Лукашенко

  • 25.03.2025, 14:33
В Верховной раде Украины призвали разорвать дипломатические отношения с Лукашенко

Межфракционное объединение депутатов приурочило инициативу ко Дню Воли.

Межфракционное объединение депутатов Верховной рады Украины «За демократическую Беларусь» призвало официальный Киев разорвать дипломатические отношения с Минском. Соответствующий документ в своем телеграм-канале опубликовал украинский нардеп Алексей Гончаренко.

В документе отмечается, что 25 марта беларусы по всему миру отмечают День Воли — праздник провозглашения Беларусской Народной Республики, первого национального государства белорусов, которое утвердило государственными символами бело-красно-белый флаг, герб «Пагоня» и белорусский язык.

«Сегодня за бело-красно-белый флаг на улицах Беларуси отправляют в тюрьму, а белорусский язык находится на грани исчезновения. Десятки лет «последний диктатор Европы» стирает белорусскую культуру и язык и превращает Беларусь в де-факто оккупированную Россией территорию, тысячи белорусов годами находятся в незаконном заключении, а миллионы людей вынуждены искать прибежище в других странах».

МФО «За демократическую Беларусь» призывает правительство Украины:

— Разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко;

— признать Беларусь оккупированной территорией;

— передать помещение белорусского посольства демократическим силам Беларуси.

Украинские депутаты также призывают международное сообщество и правительства стран-партнеров к полной политической и экономической изоляции официального Минска и усилению санкционного давления на Лукашенко.

Заканчивается документ словами: «Жыве Беларусь! Слава Україні!».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко