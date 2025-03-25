В Верховной раде Украины призвали разорвать дипломатические отношения с Лукашенко
- 25.03.2025, 14:33
Межфракционное объединение депутатов приурочило инициативу ко Дню Воли.
Межфракционное объединение депутатов Верховной рады Украины «За демократическую Беларусь» призвало официальный Киев разорвать дипломатические отношения с Минском. Соответствующий документ в своем телеграм-канале опубликовал украинский нардеп Алексей Гончаренко.
В документе отмечается, что 25 марта беларусы по всему миру отмечают День Воли — праздник провозглашения Беларусской Народной Республики, первого национального государства белорусов, которое утвердило государственными символами бело-красно-белый флаг, герб «Пагоня» и белорусский язык.
«Сегодня за бело-красно-белый флаг на улицах Беларуси отправляют в тюрьму, а белорусский язык находится на грани исчезновения. Десятки лет «последний диктатор Европы» стирает белорусскую культуру и язык и превращает Беларусь в де-факто оккупированную Россией территорию, тысячи белорусов годами находятся в незаконном заключении, а миллионы людей вынуждены искать прибежище в других странах».
МФО «За демократическую Беларусь» призывает правительство Украины:
— Разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко;
— признать Беларусь оккупированной территорией;
— передать помещение белорусского посольства демократическим силам Беларуси.
Украинские депутаты также призывают международное сообщество и правительства стран-партнеров к полной политической и экономической изоляции официального Минска и усилению санкционного давления на Лукашенко.
Заканчивается документ словами: «Жыве Беларусь! Слава Україні!».