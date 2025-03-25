Как теплая зима повлияла на птиц и зверей в Беларуси 25.03.2025, 14:45

Медведям и зайцам пришлось нелегко.

Этой зимой из-за теплой погоды раньше времени проснулись клещи. Нелегко пришлось медведям, зайцам и мелким грызунам. Зато выиграли от такой погоды травоядные животные, пишет «Народная газета».

Климатическая норма для зимы в Беларуси составляет -2,3 °С в январе в Бресте и до -5,5 °С в Горках. Но в нынешнем январе (в теории — самом холодном месяце года) средняя температура по стране составила +1,2 °С. В итоге этот январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Первыми на погодные аномалии отреагировали насекомые: активизировались клещи. Печальную статистику по укусам открыл могилевчанин, уже в январе.

«Обычно они имеют ограниченное время активности, которое стартует после таяния снега и заканчивается с наступлением первых заморозков. Проснулись и сразу взялись за размножение, нападение на своих «прокормителей», среди которых не только звери и птицы, но и человек», – рассказала старший научный сотрудник лаборатории паразитологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Мария Якович.

Начальник научного отдела Березинского биосферного заповедника Анастасия Рыжкова отметила, что из их хищников из-за климатических аномалий приходится медведям.

«Ведь главные условия их благоприятного залегания в спячку — морозная погода и высокий зимний покров (обычно с ноября по март). Но в тепле и без снега нормально не поспишь, — заметила эксперт — Во время вынужденного бодрствования косолапый расходует накопленные к зиме жировые запасы. А вот имеющегося в лесу пропитания для него недостаточно, поскольку большую часть рациона составляет растительная пища. Потому медведю было труднее пережить поздно наступившие морозы».

Этой зимой медведей видели на фотоловушках. В разных локациях встречали медвежьи следы, в том числе во время зимних маршрутных учетов, проходивших в феврале.

«Шатунов не наблюдалось, агрессивных тоже не было. Однако «далеко не факт, что в таких стрессовых зимних условиях березинские медведицы смогли дать хороший приплод в 3—4 медвежонка», – констатировала она.

Меняющим окрас зайцу-беляку, горностаю и ласке в бесснежные зимы тоже приходится трудно – в своих белых шубках становятся легкой добычей для хищников.

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