Reuters: Москва признала, что США могут обвалить цены на нефть до опасного уровня 3 25.03.2025, 14:48

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Как перед распадом СССР.

Центральный банк России предупредил Кремль о том, что у США и ОПЕК есть возможность заполнить рынок нефтью и спровоцировать повторение длительного падения цен, как в 1980-х годах, которое в свое время способствовало распаду Советского Союза.

Об этом пишет Reuters. Агентство ссылается на презентацию, которую российский ЦБ подготовил для совещания под председательством российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Как отмечается в материале, в своих предыдущих докладах, центральный банк тоже указывал на нефтяные цены как на один из рисков для российской экономики, но никогда не был настолько конкретным относительно того, как именно может возникнуть длительный цикл низких цен на нефть.

На этот раз отмечается, что среди рисков является «значительное увеличение добычи в Соединенных Штатах и вне ОПЕК».

Резервные мощности ОПЕК сейчас близки к рекордно высокому уровню и равны объему экспорта российской сырой нефти, говорилось в презентации.

Исторически, когда цены на нефть падали, российская (а до нее — советская) экономика переживает серьезные потрясения:

падение цен на нефть в 1980-х годах способствовало распаду Советского Союза;

в 1998 году Россия объявила дефолт по внешнему долгу после падения цен до $10 за баррель;

в 2008 году России пришлось использовать фискальные и резервные буферы для стабилизации экономики.

Бюджет России на 2025 год рассчитан на цену нефти в $69,7 за баррель. Если цены упадут ниже этого уровня, это будет создавать дефицит бюджета.

Сейчас нефть торгуется на уровне около $70 за баррель, что является комфортным для России.

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