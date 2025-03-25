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Из колонии в Витьбе переводят заключенных

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  • 25.03.2025, 15:05
  • 3,836
Из колонии в Витьбе переводят заключенных
иллюстративное фото

Новых заключенных в колонию не привозят.

В ИК-3 в Витьбе будет частично закрыта и реорганизована промзона. В связи с этим, до конца апреля около 15% узников будут перенаправлены в другие колонии, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

По информации правозащитников, из некоторых отрядов по 10 человек уже этапировали в другие колонии, с аналогичным режимом. При этом новых заключенных в колонию не привозят.

В декабре прошлого года правозащитники писали о том, что в ИК-3 может быть полностью остановлено деревообрабатывающее производство.

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