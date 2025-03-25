«Пришла злая с работы, а тут в школьном чате еще всякую белиберду пишут» 7 25.03.2025, 15:19

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Белорусов удивил размер штрафа за эмоции в интернете.

TikTok-блогер из Казахстана, которая последние 4 года живет в Беларуси, поделилась историей своей знакомой, которую оштрафовали за одно сообщение в школьном родительском чате. Одна неосторожная фраза, отправленная на эмоциях в общий чат, по словам блогера, обернулась административным процессом и штрафом в 1700 рублей, пишет «Телеграф».

Автор ролика в своем TikTok-аккаунте рассказала о ситуации, произошедшей с ее знакомой, матерью-одиночкой с двумя детьми. По словам блогера, женщина однажды «сорвалась» и крайне эмоционально отреагировала на бурные обсуждения в школьном родительском чате.

«Пришла злая с работы, а тут в школьном чате еще всякую белиберду пишут. Ну я и послала одну мамашу на три буквы», — рассказала о случившемся от лица главной героини автор видео.

По ее словам, женщина, в адрес которой в чате прозвучали нелицеприятные слова, не оставила инцидент без внимания, а написала заявление в милицию. в результате к несдержанной участнице родительского чата пришел участковый, вызвал ее в суд, который и присудил женщине штраф за нецензурные слова в адрес потерпевшей.

Какие штрафы можно получить за маты в интернете в Беларуси?

Некоторые комментаторы под видео выказали скептицизм относительно того, что в Беларуси можно получить столь внушительный штраф за ругательства в Сети. Однако, об административной ответственности за некорректное поведение в интернет-пространстве белорусские правоохранители говорят регулярно. Чаще всего речь идет не о факте нецензурной брани как таковой, а об оскорблении, которое могут усмотреть в матерных словах те, в адрес кого они обращены.

Под оскорблением в Кодексе об административных правонарушениях Беларуси (статья 10.2 КоАП) подразумевается «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме». При этом штраф за оскорбление в Сети будет даже выше, чем если вы оскорбите человека в личной беседе. Дело в том, что этом случае оскорбление в интернете приравнивается к оскорблению в публичном пространстве.

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