«Под Белгородом россияне повторили ту же ошибку, что и под Курском» 25.03.2025, 15:23

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Тактика ВСУ оказалась очень эффективной.

Последние события в Белгородской области, где россияне потеряли контроль над двумя населенными пунктами, указывает на принципиальный просчет агрессора, который он повторяет далеко не впервые. Такое мнение в интервью «Украинскому радио» озвучил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» (ВМС) Павел Лакийчук.

«Россияне делают большую ошибку, когда отделяют линию фронта от государственной границы. У нас нет границы с Россией, у нас есть одна сплошная линия фронта. Где-то она пролегает по нашей земле, а где-то совпадает с линией государственной границы. Где-то более активные боевые действия, а где-то менее активные», - заявил он.

По его словам, россияне сами себя убедили, что идет не полномасштабная война, а локализованная на украинской территории «СВО». Поэтому их войска оказались не готовыми к трансграничным атакам Сил обороны.

«[События на Белгородщине] пока нельзя назвать рейдовыми действиями, но работа очень эффективна», - добавил Лакийчук.

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