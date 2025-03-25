Роберта Метсола: Борьба за свободную и демократическую Беларусь жива и сильна 3 25.03.2025, 15:31

Роберта Метсола

Депутаты Европарламента поздравили белорусов с Днем Воли.

Депутаты Европарламента выразили солидарность с белорусами, которые «продолжаются бороться за демократическое будущее и свободу своей страны». Европейские политики поздравили белорусов с Днем Воли.

«Борьба за свободную и демократическую Беларусь жива и сильна», — заявила в видеопоздравлении президент Европарламента Роберта Метсола.

The fight for a free and democratic Belarus is alive and strong.



Today, I'm proud to join @Tsihanouskaya, the democratic opposition and the people of Belarus on Freedom Day, and send @Europarl_EN’s strong message of support:



We #StandWithBelarus. pic.twitter.com/hfnM6exLfR — Roberta Metsola (@EP_President) March 25, 2025

25 марта 1918 года в Минске была провозглашена государственная независимость Белорусской Народной Республики. День Воли празднуется белорусами по всему миру, а в РБ в условиях репрессий публично это невозможно.

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