Провал армии РФ под Покровском: ВСУ отбили половину Соленого 2 25.03.2025, 15:56

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Украинские силы отрезают российские подразделения.

Украинские силы продолжают теснить российские войска на Покровском направлении. По сообщениям российского военкора Анатолия Радова, ВСУ взяли под контроль половину населенного пункта Соленое, расположенного всего в 7 километрах от районного центра Покровск, пишет «Диалог.UA».

В своем телеграм-канале Радов пишет, что ситуация под Покровском развивается не в пользу российской армии: «Половина Соленого под ВСУ».

По его словам, информация поступает сразу из нескольких источников, включая подразделения, которые были вынуждены покинуть этот населенный пункт.

Радов в открытую признает, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения: «Отрезать собрались …» — пишет он.

Далее следует призыв к срочному отступлению. Позиции рушатся Российские военкоры в панике фиксируют ухудшение ситуации: «На Покровском плохо», — так Радов резюмирует происходящее.

Это еще одно подтверждение того, что ВСУ продолжают успешное наступление и перехватывают инициативу в данном районе. Значение Соленого Населенный пункт Соленое находится к юго-западу от Покровска на расстоянии около 7 километров.

Взятие этого рубежа украинской армией открывает возможности для дальнейшего продвижения и давления на российские позиции в этом секторе фронта.

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