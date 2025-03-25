Освобождение села Надия: ВСУ раскрыли детали операции 25.03.2025, 16:19

После освобождения села россияне пытались контратаковать.

Село Надия в Луганской области, которое недавно освободили Вооруженные силы Украины, имеет тактическое значение для Украины из-за своего положения и из-за того, что возле него расположены два лесных массива и четыре лесополосы, рассказал командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин (позывной Фока) в интервью Radio NV.

- Поэтому контроль над этим населенным пунктом был для нас очень важен. Была необходимость, чтобы он был постоянно под нашим контролем, - подчеркнул командир батальона.

Он уточнил, что операция по освобождению населенного пункта длилась 30 часов и около 40 минут.

- В 08:30 наша колонна бронетехники прошла рубеж перехода в атаку, открыла огонь по передовым позициям противника. Это были не очень передовые позиции, более тыловой район с основным сосредоточением сил противника из разных подразделений. Это 84-й отдельный разведывательный батальон, полки 1660 и 752, - рассказал Фокин.

По его словам, по данным разведки, в селе находилось около 80 оккупантов. Украинская сторона приняла решение проехать мимо передовых позиций врага при планировании наступательных действий, заехать в более тыловой район и уже там проводить штурмовые действия, таким образом блокируя врага на его передовых позициях, пояснил военный.

Он добавил, что после освобождения села украинской армией россияне пытались контратаковать.

- Наш батальон, Первый штурмовой, в частности Вторая штурмовая рота, которая проводила штурмовые действия населенного пункта, также проводила и стабилизационные действия - закреплялась и переходила к обороне. Это продолжалось трое суток, - говорит воин.

Он отметил, что, по подсчетам украинской разведки, только за первые трое суток оккупанты «забросили минимум 120 бойцов для отражения населенного пункта и возвращения под свой контроль».

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