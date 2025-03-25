NYT: С защитной аркой над ЧАЭС есть новая проблема 25.03.2025, 16:29

Не была учтена военная угроза.

Защитная арка над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС не была рассчитана на боевые действия. После того, как россияне попали в нее «Шахедом», конструкция больше не может полноценно выполнять возложенную на нее задачу.

Об этом в комментарии The New York Times (перевод - «Униан» рассказал американский инженер Эрик Шмиман, который 15 лет работал над этим инженерным проектом в должности старшего технического советника.

Арка была надвинута на здание 4-го энергоблока в 2016 году, став самой большой подвижной конструкцией в мире. Почти полсотни стран и международных организаций потратили около 1,7 миллиарда долларов на ее строительство. 14 февраля российский беспилотник стоимостью около 20 000 долларов пробил отверстие в стальной оболочке этого сооружения и вызвал пожар.

- Мы провели много анализов безопасности, учитывая много плохих вещей, которые могут произойти. Мы рассматривали землетрясения, торнадо, сильные ветры, 100-летние снегопады, всевозможные вещи. Мы не рассматривали военные действия, - рассказал Шмиман.

Хотя начальный пожар удалось быстро потушить, начала тлеть водонепроницаемая мембрана внутри изоляции арки, что продолжалось почти три недели. Пожарным в альпинистском снаряжении пришлось пробивать отверстия во внешнем слое щита, ища огонь, и разбрызгивать воду внутри конструкции, которую изначально проектировали так, чтобы она всегда оставалась сухой.

В целом примерно половина северной части щита была повреждена, говорят украинские чиновники. Уровень радиации за пределами АЭС все еще в норме, но непонятно, как теперь ремонтировать поврежденную арку.

Эксперты говорят, что ремонт может длиться годами, поставив крест на первоначальных планах постепенного демонтажа разрушенного реактора. Существует риск, что стальная оболочка арки начнет ржаветь.

- Полная реставрация объекта практически невозможна. Чтобы приблизить его как можно ближе к первоначальному состоянию - ну, на это, вероятно, понадобятся сотни миллионов долларов, - сказал начальник отдела эксплуатации сооружения Артем Серый.

Эрик Шмиман отметил, что сейчас первоочередной задачей является не восстановление арки, а защита ее от коррозии.

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