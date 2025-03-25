Виктор Орбан хочет «усыновить» зебру 5 25.03.2025, 16:41

Премьер-министр Венгрии написал письмо Будапештскому зоопарку.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо Будапештскому зоопарку, в котором выразил желание «усыновить» зебру.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Фото соответствующего письма венгерский премьер опубликовал на своей Facebook-странице 24 марта с подписью «Операция «Зебра» началась».

«Я хотел бы усыновить зебру. Я понимаю, что у вас это возможно. Пожалуйста, помогите», – говорится в письме за подписью Виктора Орбана с печатью премьер-министра.

Письмо, адресованное Будапештскому зоопарку, появилось после того, как два дня назад, в субботу, оппозиционный политик Петер Мадьяр выступил с резкими обвинениями в отношении собственности семьи Виктора Орбана в центральной Венгрии, пишет издание Telex.

Среди прочего, Мадьяр заявил, что, по его мнению, семья Орбана имеет «домашнее сафари», где они содержат зебр.В венгерском правительстве назвали обвинения со стороны Мадяпа неудачной шуткой.

Как сообщается на сайте зоопарка Будапешта, за минимальное пожертвование в 15 тысяч форинтов можно стать символическим приемным «родителем» животного. При этом животное остается в зоопарке и не переходит в чью-либо собственность.

Приемные «родители» не имеют никаких обязательств по отношению к животному и никаких дополнительных прав по сравнению с обычными посетителями. Приемных «родителей» у животного может быть больше одного, поэтому если кто-то желает взять на «воспитание» зебру вместе с Орбаном, он может также это сделать.

Дважды в год зоопарк организовывает «родительское собрание», на котором каждый приемный «родитель» получает карточку, дающую ему право бесплатного посещения зоопарка для участия в мероприятии. На собрании он получает информацию о том, как фонд зоопарка использует его пожертвования.

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