Дмитрий Бондаренко: Белорусы люди творческие — найдут как отметить День Воли 25.03.2025, 16:46

Сегодня миллионы белорусов отмечают 25 сакавiка.

Сегодня отмечается 107-я годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики — День Воли.

25 марта 1918 года Рада Белорусской Народной Республики приняла Третью уставную грамоту, которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством.

В чем важность Дня Воли для белорусов? Каким этот праздник будет в независимой Беларуси? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Чем лично для вас важен День Воли? Какие воспоминания связаны у вас с этим днем?

— Я узнал об этом празднике в 1989 году, когда прошла акция, главным участником которой был, светлой памяти Алесь Пушкин. У меня были друзья, которые преподавали в Минском театрально-художественном институте и рассказали об этой акции. Пушкин вышел с плакатом: «Не» Беларусi савецкай! «Так» Беларусi народнай».

Естественно, что вихрь национально-освободительной революции повлиял и на меня, и на всю мою семью. Приходилось по-разному отмечать этот праздник. Часто на демонстрациях и митингах, разрешенных и запрещенных. За столом с семьей и друзьями — с тостом «Жыве Беларусь!» Несколько раз мне приходилось встречать День Воли в тюрьме — и по уголовным делам, и по административным. Много лет я отмечаю 25 марта в эмиграции. Это день, который важен для меня, моих близких и друзей. К сожалению, многие мои друзья сегодня в тюрьмах, кого-то нет в живых. Близких людей, которые поздравляют меня, стало меньше. Однако это один из новых праздников, который пришел в мою жизнь уже во взрослом возрасте.

— Сотни тысяч белорусов встречают День Воли в вынужденной эмиграции. Как лучше отметить этот день?

— Самое важное — отмечать этот праздник, а как — белорусы — люди творческие, всегда найдут способ, как его отпраздновать. Люди должны помнить, что им пришлось уехать и пострадать именно за Беларусь. Абсолютное большинство уехавших — те, кто вышел на протесты в 2020 году. Многие покинули страну из-за репрессий или просто не смогли жить в душной атмосфере лукашенковской Беларуси.

Большинство будет встречать в семьях, расскажет об этом празднике детям, выпьет сто грамм вина или чего покрепче, поздравит своих друзей и знакомых как за рубежом, так и внутри страны.

Нужно помнить, сколько национальных флагов было на улицах в 2020 году. Сегодня у нас временное отступление, мы отошли на новые позиции, но вернемся и пойдем в наступление в решающий момент.

— Каким вы видите этот праздник в свободной Беларуси? Возможно, это будет День Независимости?

— Хотел бы сказать, что мы, белорусы, должны помнить, что независимость нашей державы не началась 25 марта 1918 года. У нас сотни лет было свое государство — и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая.

Историки знают, что белорусы в 1918 году ожидали, что будет провозглашена независимость Литвы как федеративного и многонационального государства. Особенно на это надеялись лидеры белорусского движения, которые жили в Вильне. Однако литовские патриоты в феврале 1918 года провозгласили Литву как независимое литовское балтское государство. Поэтому необходимость провозглашения Белорусской Народной Республики для многих патриотов было неожиданным. Независимость БНР была провозглашена в Минске.

В новой Беларуси, возможно, это будет День восстановления независимости. Наша государственность не взялась ниоткуда, сотни лет мы имели свою державу, хоть и с другими народами, но Великое княжество Литовское — и наше государство.

25 марта 1918 года в названии нашей страны впервые прозвучало слово «Беларусь». И это важно, из этого нужно сделать фундаментальные выводы, что не нужно быть «памяркоўнымi», нужно иметь друзей и союзников, но надеяться можно только на себя. А День Воли станет большим праздником, ведь он будет важен не только тем, что было провозглашено 25 марта 1918 года, но и как белорусы боролись за право отмечать этот праздник десятки лет — и в самом СССР, и в эмиграции в советское время, и в короткий период в независимой Беларуси, когда это было разрешено, и под лукашенковскими запретами. Сегодня этот праздник не такой новый, каким был для моего поколения. Конечно, это будет одним из главных государственных праздников. Поздравляю всех читателей сайта Charter97.org са святам! Жыве Беларусь!

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