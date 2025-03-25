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«Демарша ждать не стоит»

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  • 25.03.2025, 16:58
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«Демарша ждать не стоит»

Трамп хочет любой ценой добиться договоренностей с Россией.

Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не было принято.

Что могло произойти? Об этом сайт Charter97.org поговорил с доктором политических наук, профессором КНУ имени Тараса Шевченко Петром Олещуком.

— Насколько я понял, согласно официальному заявлению со стороны российской делегации, а именно первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Владимира Чижова, основная причина отсутствия подобного общего заявления — это позиция Украины. Наша страна выступила против этого.

США это никак не подтвердили, но вроде бы и не опровергали.

— Некоторые СМИ писали, что одним из требований России может быть контроль над четырьмя областями Украины, которые записаны в российскую Конституцию. Насколько это похоже на правду?

— Сомневаюсь, что именно на этих переговорах подобные вопросы могли подниматься, потому что это все-таки не настолько серьезный уровень. Предполагаю, что россияне, конечно, это требование периодически поднимают, но, очевидно, что пока что каким-то образом это обсуждать было бы вряд ли целесообразно.

Я рассматриваю подобные публикации как элемент давления на Украину. Мол, смотрите, какие есть максимальные требования со стороны России.

— Видно, что эти переговоры заходят в тупик. Может ли последовать какая-то жесткая реакция со стороны США? Если не в практическом, то в вербальном плане — какое-то заявление о срыве переговоров со стороны России?

— Сложно сказать, пока что Трамп и его администрация настроены на то, чтобы как можно скорее добиться каких-либо договоренностей. Независимо от их цены. Пока позиция их такова.

Они пока что вряд ли будут готовы делать какие-либо заявления, которые можно будет трактовать как некий демарш.

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