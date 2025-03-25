Defense Express: Тайвань последовал примеру Украины, разработав оружие для защиты от Китая 1 25.03.2025, 17:20

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Корпорация CSBC создала собственный аналог украинских морских дронов.

Тайваньская судостроительная корпорация CSBC создала собственный аналог украинских морских дронов Magura V5 и Sea Baby, который получил название Endeavor Manta. Презентацию военной разработки провел глава компании Хуан Чжэнхун, передает Defence Expres.

Предполагается, что морские дроны позволят Тайваню отбиться от Китая, если тот инициирует десантную операцию.

По данным издания, Endeavor Manta может использоваться либо как носитель оружия, либо как дрон-камикадзе. Длина аппарата составляет 8,6 метра, ширина - 3,7 метра, а грузоподъемность - 1 тонна. Морской дрон способен развивать максимальную скорость 35 узлов (65 км/ч). За счет рубленых стелс-форм аппарат является малозаметным.

Журналисты обратили внимание на еще одну особенность Endeavor Manta. Дрон имеет кабину, то есть является оптиционно-пилотируемым.

«Внимание привлекает также большое количество средств связи. В частности объявлено, что Endeavor Manta имеет не только спутниковую связь, но и использует мобильную 4G и обычную радиосвязь. И хотя тип спутниковой связи не раскрыт, форма обтекателя более характерна для параболической антенны OneWeb», - пояснили в издании.

Как отметил Хуан Чжэнхун на презентации, 45% стоимости дрона пошло на систему спутниковой связи. По мнению журналистов, это намекает на то, что компания остановила свой выбор именно на OneWeb от Eutelsat.

Также разработчики утверждают, что их морской дрон имеет довольно высокую автономность в плане навигации. Он предназначен для роевого использования и может действовать в территориальных водах континентального Китая.

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