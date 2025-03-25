В Серебрянском лесу россияне готовились к атаке, но что-то пошло не так 25.03.2025, 17:39

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ВСУ уничтожили скрытую штурмовую технику оккупантов.

Украинские военные уничтожили скрытую к штурму технику россиян в Луганской области. Оккупанты готовились к штурму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ «Хортица».

«В Луганской области пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть» разрушили вражеские планы», - подписано видео.

Вероятно, оккупанты готовились к штурму и поэтому скрыли бронетехнику в Серебрянском лесу. Однако операторы дронов точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин.

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