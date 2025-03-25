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Политолог: Лукашенко не проживет новый срок

  • 25.03.2025, 17:46
  • 2,384
Политолог: Лукашенко не проживет новый срок

Либо физически, либо политически.

Руководитель украинского Института мировой политики Евгений Магда в экспресс-комментарии «Салідарнасці» поделился прогнозом о будущем Лукашенко:

— Мир вокруг правителя Беларуси становится настолько турбулентным, что либо политически, либо физически он не проживет новый срок.

То, что нет осязаемого преемника — тоже проблема для Лукашенко. Он вроде постоянно проводит какие-то кастинги, но все-таки он не Хью Хефнер.

Что касается сегодняшних событий, то, думаю, сам Лукашенко должен ощущать грусть, а его окружение — тревогу.

Потому что после подписания Беларусью и Россией договора о гарантиях безопасности в рамках так называемого союзного государства, считаю, Лукашенко перестал быть нужным Кремлю как управляющий Беларусью.

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