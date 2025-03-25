В Беловежскую пущу вернулись аисты 1 25.03.2025, 17:53

Сидят на столбах и обновляют гнезда.

Белые аисты, преодолев огромные расстояния и множество препятствий на пути домой, уже начали возвращаться в свои родные места гнездования, сообщили в национальном парке «Беловежская пуща».

«В 2025 году на территорию Беловежской пущи аисты прилетели одними из первых в Беларуси и уже, несмотря на погоду, приступили к ремонту своих жилых гнезд, которых на территории национального парка и его охранной зоны насчитывается более 140!», — сообщили в нацпарке.

Белым аистам нравится обживаться вблизи человеческого жилья. На строительство гнезда в среднем уходит около 8 дней. Некоторые пары могут занимать гнезда дневных хищных птиц. В Беловежской пуще аисты гнездятся в деревнях по периферии всего лесного массива нацпарка.

«Совсем скоро большая часть пар этих прекрасных птиц займет свои гнезда и уже в мае мы сможем увидеть маленьких аистят, которые, после многолетнего путешествия, вернутся в уже родную им Беловежскую пущу для создания собственных семей», 0 отметили в нацпарке.

Зимуют наши белые аисты в Южной и Восточной Африке и на Юге Азии. К весне птицы возвращаются в родные края, совершая перелеты днем, на большой высоте, в основном над сушей, сокращая до минимума морские участки пути. Это связано с тем, что для их парящего полета очень важны восходящие воздушные потоки, которые формируются над сушей. Во время перелетов и на ночевках они всегда держатся вместе. В полете уставшая птица перемещается в центр стаи и, не теряя высоту, ориентируясь с помощью слуха, дремлет. Таким образом аисты могут спать до 10 минут прямо в воздухе.

Установлено, что время прилета и отлета аистов никак не связано ни с бескормицей, ни с похолоданием. Но жизненный цикл этих птиц устроен так, что они прилетают ровно на определенный период времени, который требуется для размножения. Молодые аисты, как правило, приступают к размножению в 3−4-х летнем возрасте и до этого времени не прилетают в Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com