В Минском технопарке возник пожар
- 25.03.2025, 18:04
Возгорание произошло в вентиляционной трубе цеха.
Спасатели 25 марта выезжали на тушение пожара в цеху Минского городского технопарка на Партизанском проспекте. Подробности сообщила пресс-служба столичного МЧС.
Сообщение о пожаре в МЧС получили в 15:21. Оказалось, что возгорание произошло в вентиляционной трубе цеха.
Пожарные справились с огнем очень быстро. Уже в 15:34 возгорание было ликвидировано. Так как из-за инцидента цех был сильно задымлен, пришлось провести вентиляцию помещений с помощью специального автомобиля дымоудаления.
Сообщается, что из-за пожара никто не пострадал. Причины происшествия устанавливают.