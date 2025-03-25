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Дуда подписал закон о строительстве первой АЭС в Польше

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  • 25.03.2025, 18:20
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Дуда подписал закон о строительстве первой АЭС в Польше
Анджей Дуда

Начало коммерческой эксплуатации первого энергоблока запланировано на 2036 год.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выделении 60 миллиардов злотых (более $15 млрд) на строительство первой в стране атомной электростанции, сообщает Onet.

Закон вступит в силу через 14 дней после его утверждения, но условием для выделения финансирования является также одобрение Европейской комиссии.

Закон предусматривает вливание капитала в размере 60,2 млрд злотых в государственную компанию Polskie Elektrownie Jądrowe, инвестора и будущего оператора первой электростанции.

Условием рекапитализации является получение разрешения Еврокомиссии на предоставление государственной помощи. Запрос на него был направлен польским правительством в Брюссель в конце 2024 года. В декабре Еврокомиссия открыла официальную процедуру нотификации государственной помощи для атомной электростанции.

Согласно недавним заявлениям правительственного уполномоченного по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, заливка бетона для первого реактора должна состояться в 2028 году.

Начало коммерческой эксплуатации первого энергоблока запланировано на 2036 год.

Первая АЭС в Польше будет построена в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000.

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