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Александр Хара: Конфликт неминуем

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  • 25.03.2025, 18:23
  • 10,266
Александр Хара: Конфликт неминуем
Александр Хара

Трамп столкнется с принципиальностью Украины и отказами России.

Представители России сообщили, что заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не было принято. Что могло произойти? Cайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Россия обвинила украинскую сторону якобы в том, что мы были против публикации уже согласованного текста. Мы прекрасно понимаем, что русские всегда врут, поэтому верить Пескову, Лаврову или кому-то еще не стоит.

Какая причина могла быть у украинской стороны для блокировки такого решение, я себе представить не могу. Поскольку ничего принципиального в стратегической перспективе не должно было быть согласовано. Это технические переговоры о том, как будет реализовываться временное прекращение огня.

— Некоторые СМИ писали, что одним из требований России может быть контроль над 4-мя областями Украины, которые записаны в российскую Конституцию. Насколько это похоже на правду?

— Знаете, есть украинская пословица: «Дурень думкою багатіє». Путин сказал об этом, когда комментировал предложение американцев о всестороннем и безусловном прекращении огня. Он там начал что-то блеять про причины конфликта, что Украина не должна мобилизовать военнослужащих и так далее.

Если бы американцы согласились со своим подходом и начали бы сразу говорить о тех позициях, которые диаметрально противоположны между РФ и Украиной, то никакого бы прекращения огня, даже временного и неполного, в принципе не могло бы быть.

Естественно, они там что-то рассказывали на этих переговорах американцам, но американцы заинтересованы, чтобы был определенный прогресс как минимум в рамках этого временного прекращения огня. Думаю, что вряд ли они шли на какие-то уступки российской стороне в этом стратегически важном контексте.

— Видно, что эти переговоры заходят в тупик. Может ли последовать какая-то жесткая реакция со стороны США? Если не в практическом, то в вербальном плане — какое-то заявление о срыве переговоров со стороны России?

— Давайте разделим переговоры о временном прекращении огня, затем переговоры о том, чтобы это временное прекращение огня было длительным, а потом, соответственно, переговоры о мирном соглашении.

Если мы говорим о нынешнем этапе, то здесь компромиссы возможны с обеих сторон. Если же мы говорим о длительном прекращении огня, то если оно не будет касаться причин конфликта, не будет касаться гарантий безопасности Украины, то это будет невозможно.

Я уже не говорю о мирном соглашении. Его никогда не будет, пока есть фюрер русского мира, пока есть оккупированные украинские территории, не возвращены незаконно вывезенные украинские дети.

Кризис в отношениях Украины и США неминуем, потому что американцы не смогут продавить президента Украины Владимира Зеленского на неприемлемые для нас условия.

Я не вижу никакого пространства для компромисса в стратегических вопросах, в тактических мы уже пошли на компромисс. На самом деле мы предлагали американцам изначально временное прекращение огня. Не полноценное, а по некоторым направлениям. Американцы же нас убедили, что надо, чтобы это прекращение огня было безусловным и всеобъемлющим: в воздухе, на земле и на море.

Россияне же отказались от этого. Они начали выставлять условия. Говорится о прекращении огня исключительно на выгодных для России условиях: не наносить удары по российским НПЗ и также какая-то новая ситуация на Черном море.

Мы пошли на большое количество компромиссов, а Россия не сделала ничего. Но Трамп это проглотил, он хочет хоть какого-то успеха или, по крайней мере, его видимость. Спустя какое-то время он столкнется нежеланием россиян идти дальше, либо с нежеланием Украины соглашаться на геополитическое самоубийство, потерю территорий и отказ от своего суверенитета.

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