закрыть
25 марта 2025, вторник, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом: США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море

7
  • 25.03.2025, 18:27
  • 2,280
Белый дом: США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море

Также страны согласовали меры, которые будут запрещать удары по энергетическим объектам России и Украины.

США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море. Об этом заявили в Белом доме по итогам переговоров между странами в Саудовской Аравии, передает Sky News.

«Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», - говорится в заявлении.

Кроме того, США и Россия договорились о мерах, которые запрещают удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины.

«Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира. Соединенные Штаты подтвердили императив президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимого шага к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде», - добавляют в сообщении.

Также Вашингтон поможет восстановить доступ РФ к мировым рынкам для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

«США будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению стоимости морского страхования, а также расширению доступа к портам и платежным системам для таких транзакций», - подчеркнули в заявлении.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко