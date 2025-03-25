Белый дом: США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море 7 25.03.2025, 18:27

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Также страны согласовали меры, которые будут запрещать удары по энергетическим объектам России и Украины.

США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море. Об этом заявили в Белом доме по итогам переговоров между странами в Саудовской Аравии, передает Sky News.

«Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», - говорится в заявлении.

Кроме того, США и Россия договорились о мерах, которые запрещают удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины.

«Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира. Соединенные Штаты подтвердили императив президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимого шага к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде», - добавляют в сообщении.

Также Вашингтон поможет восстановить доступ РФ к мировым рынкам для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

«США будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению стоимости морского страхования, а также расширению доступа к портам и платежным системам для таких транзакций», - подчеркнули в заявлении.

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