Audi представила стильные и мощные модели с низким расходом 1 25.03.2025, 18:25

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иллюстративное фото

Лифтбек и универсал поступят в продажу с апреля.

Линейку Audi A5 2025 пополнили плагин-гибридные модификации e-hybrid. Лифтбек и универсал поступят в продажу с апреля. Их подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Audi A5 оснастили 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Плагин-гибрид предлагается в двух мощных полноприводных модификациях.

Начальный вариант стоимостью от 62 500 евро развивает 300 л. с. и 450 Н∙м. Этого достаточно, чтобы стартовать до 100 км/ч за 5,9 с и развивать 250 км/ч.

За 70 900 евро предлагают более мощную версию с характеристиками на уровне Audi S5 — на 367 л.с. и 500 Н∙м. Она способна разогнаться до сотни за 5,1 с.

Все Audi A5 e-hybrid оснащены батареей емкостью 20,7 кВт∙ч и могут проехать до 110 км на электротяге. Средний расход топлива в гибридном режиме составляет 2,6-2,7 л/100 км, а с разряженной батареей — 7,3-7,4 л/100 км. Зарядка плагин-гибрида занимает 2,5 часа.

Гибриды Audi A5 сохраняют стильный дизайн и ничем не отличаются снаружи и внутри, однако имеют меньший багажник, чем другие версии модели. Его объем составляет 331-1175 л в лифтбеке и 361-1306 л — в универсале.

Зато комплектация Audi A5 e-hybrid расширена. Стандартными являются 18-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, подогрев сидений, камера и парктроник.

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