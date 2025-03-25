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Белорусские добровольцы: Пришло время добыть свободу!

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  • 25.03.2025, 18:41
  • 2,094
Белорусские добровольцы: Пришло время добыть свободу!

Мощное поздравление с Днем Воли.

Белорусы из танкового подразделения «Тур» 225-го Отдельного штурмового полка записали видеосообщение, в котором поздравили белорусов с Днем Воли.

«Уважаемые белорусы и белоруски. Я хочу поздравить вас с памятным Днем Воли, которую наши предки добывали для нас. А теперь пришло время и нам добыть Волю для своих потомков. Хочу вам напомнить, что без участия самих белорусов Беларусь не освободится. Поэтому хочу, чтобы мы все объединились и единым фронтом выступили против агрессора», — отметил командир подразделения с позывным Жерар.

Видеосообщение сопровождается кадрами с бронетехникой, на которой под белорусскими национальными флагами передвигаются бойцы подразделения.

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