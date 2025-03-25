Украина обнародовала заявление по итогам переговоров с США

Украина обнародовала заявление по итогам переговоров с США6
- 25.03.2025, 18:43
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В нем пять пунктов.
Украина и США провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде, сосредоточенные на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, судоходстве в Черном море и возвращении пленных и депортированных детей.
Об этом во вторник, 25 марта, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, ключевые результаты касаются:
1. Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
В то же время украинская сторона отмечает, что перемещение российских военных кораблей за пределы Восточной части Черного моря будет расцениваться как угроза национальной безопасности и нарушение свободы судоходства. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту.
2. Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.
3. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.
4. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и длительного мира.
5. США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.