Украина обнародовала заявление по итогам переговоров с США 6 25.03.2025, 18:43

5,820

В нем пять пунктов.

Украина и США провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде, сосредоточенные на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, судоходстве в Черном море и возвращении пленных и депортированных детей.

Об этом во вторник, 25 марта, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, ключевые результаты касаются:

1. Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

В то же время украинская сторона отмечает, что перемещение российских военных кораблей за пределы Восточной части Черного моря будет расцениваться как угроза национальной безопасности и нарушение свободы судоходства. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту.

2. Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

3. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.

4. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и длительного мира.

5. США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com