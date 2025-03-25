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Белый дом рассказал о результатах трехдневных переговоров с Украиной и Россией

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  • 25.03.2025, 18:48
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Белый дом рассказал о результатах трехдневных переговоров с Украиной и Россией

Появился текст заявления.

Белый дом во вторник, 25 марта, опубликовал заявление по итогам трехдневных переговоров со страной-агрессором Россией и Украиной в Саудовской Аравии.

В заявлении сказано, что США договорились с РФ и Украиной об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, согласились разработать меры для реализации энергетического прекращения огня. США также пообещали Украине работать над обменом военнопленными, освобождением задержанных гражданских и принудительно перемещенных украинских детей.

NV публикует заявление Белого дома целиком.

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В соответствии с обсуждениями на уровне президентов между президентом Дональдом Дж. Трампом и президентом Владимиром Путиным, Соединенные Штаты организовали двусторонние технические переговоры с российской делегацией 23−25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По результатам этих обсуждений:

Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Соединенные Штаты помогут восстановить России доступ на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.

Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Соединенные Штаты и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений.

Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

В соответствии с обсуждениями на уровне президентов между президентом Дональдом Дж. Трампом и президентом Владимиром Зеленским, Соединенные Штаты организовали двусторонние технические переговоры с украинской делегацией 23−25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По итогам этих обсуждений:

Соединенные Штаты и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Соединенные Штаты и Украина согласились, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию в достижении обмена военнопленными, освобождению гражданских задержанных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей.

Соединенные Штаты и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Соединенные Штаты и Украина приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений.

Соединенные Штаты и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

Соединенные Штаты вновь подтвердили обеим сторонам императив президента Дональда Трампа о том, что убийства с обеих сторон российско-украинского конфликта должны прекратиться как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты продолжат содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что если Россия будет перемещать свои военные суда за пределы восточной части Черного моря, это будет считаться нарушением обязательств и Украина будет иметь полное право на самозащиту.

Он подтвердил, что все стороны договорились реализовать договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и РФ.

Умеров также заявил, что для эффективной реализации договоренностей нужны дополнительные технические консультации.

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