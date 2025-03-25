Минчанин работал в хосписе и оформлял микрозаймы на умирающих пациентов 2 25.03.2025, 19:25

Что было дальше.

Вынесен приговор 39-летнему ранее судимому минчанину, который работал в хосписе и оформлял микрозаймы на умирающих пациентов, пишет госагентство «Минск-Новости».

В июне 2020-го минчанин освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Спустя два года он устроился в хоспис, там он ухаживал за умирающими людьми.

Однажды мужчина узнал, что один из мобильных операторов предоставляет клиентам возможность брать микрозаймы, и решил этим воспользоваться.

Он «одалживал» у пациентов и пациенток телефоны и за это время оформлял заявки на микрозаймы. Их суммы варьировались от 300 до тысячи рублей. А когда заявки одобряли, мужчина переводил деньги на свой личный счет.

В случае, если гаджеты людей оказывались старыми и на них нельзя было выйти в интернет, обвиняемый просто доставал из них сим-карты и вставлял в свой мобильник.

Всего таким образом обманул семерых человек — на общую сумму 4100 рублей.

Когда афера вскрылась, в отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину он признал, причиненный ущерб полностью возместил.

«Суд признал его виновным в хищении имущества путем модификации компьютерной информации и на основании ч. 1 ст. 212 УК назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев», — сообщила помощница прокурора Фрунзенского района Юлия Бурчиц, выступавшая гособвинительницей.

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