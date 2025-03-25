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Белоруска отсудила у детского лагеря 25 тысяч рублей

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  • 25.03.2025, 19:51
  • 3,784
Белоруска отсудила у детского лагеря 25 тысяч рублей

За что?

В июне 2023 года в детском оздоровительном лагере под Бобруйском на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота.

Подростки по очереди запрыгивали на перекладину ворот, чтобы подтянуться. Под тяжестью веса металлическая конструкция упала.

Из-за травм подросток перестал слышать одним ухом, у него развились головокружение, слабость и утомляемость.

Директора и инструктора по физической культуре лагеря привлекли к уголовной ответственности.

Кроме этого, мама мальчика просила суд взыскать с оздоровительного учреждения в пользу сына компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Недавно это требование было удовлетворено в полном объеме.

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