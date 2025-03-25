Белоруска отсудила у детского лагеря 25 тысяч рублей

Белоруска отсудила у детского лагеря 25 тысяч рублей4
- 25.03.2025, 19:51
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За что?
В июне 2023 года в детском оздоровительном лагере под Бобруйском на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота.
Подростки по очереди запрыгивали на перекладину ворот, чтобы подтянуться. Под тяжестью веса металлическая конструкция упала.
Из-за травм подросток перестал слышать одним ухом, у него развились головокружение, слабость и утомляемость.
Директора и инструктора по физической культуре лагеря привлекли к уголовной ответственности.
Кроме этого, мама мальчика просила суд взыскать с оздоровительного учреждения в пользу сына компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.
Недавно это требование было удовлетворено в полном объеме.