Западные санкции лишили Россию почти $500 млрд доходов 2 25.03.2025, 19:56

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От европейских санкций российская экономика страдает больше всего.

Владимир Путин пытается хотя бы частично вывести Россию из-под санкций, договорившись об ослаблении напряженности с новой президентской администрацией США. Но европейские страны от ограничительных мер не откажутся, заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан. Он считает их эффективными и указывает, что именно от европейских санкций российская экономика страдает больше всего, передает The Moscow Times.

С февраля 2022 г., когда Путин развязал войну в Украине, Россия потеряла из-за западных санкций более $450 млрд доходов, пишет О’Салливан в статье для Центра анализа европейской политики (CEPA). Это соответствует военным расходам России почти за три года, указывает он. Кроме того, экономические меры западных стран вынудили Россию потратить $10 млрд, чтобы сформировать теневой флот для вывоза нефти в обход установленного «большой семеркой» ценового потолка.

Традиционно самыми болезненными считаются санкции США. Благодаря глобальному характеру долларовой финансовой системы запрет на работу с ней банков и компаний какого-либо государства наносит серьезный удар по его экономике. США также обладают эффективными возможностями для реализации вторичных санкций – наказания банков из других стран, решающихся работать с подсанкционными лицами. Однако экономические связи России с США и до войны были незначительными – в отличие от связей с Европой. Именно поэтому европейские меры, такие как отказ от торговли с Россией, прекращение закупок ее газа, нефти и угля, запрет на поставку продукции двойного назначения и передовых технологий, уход работавших в ней компаний, санкции против компаний и физлиц, замораживание валютных резервов на 200 млрд евро и отключение банков от системы SWIFT нанесли наиболее чувствительный удар по российской экономике, указывает О’Салливан. «Мы должны продолжать оказывать давление», – настаивает он.

Россия занимала 5-е место с долей 5,8% среди партнеров ЕС по товарообороту, который до войны составлял 253 млрд евро; с тех пор он упал на 74% до 68 млрд евро. Между тем, из США в Россию в 2021 г. отправлялось лишь 0,4% экспорта – примерно столько же, сколько в Гондурас; в 2024 г. эта цифра составила жалкие $3,5 млрд.

Импорт российской нефти в ЕС упал на 90%, и хотя Россия смогла перенаправить потоки в Азию, оказавшись в зависимости от Китая и Индия, она потеряла на этом многие миллиарды долларов из-за дисконта, с которым теперь продается ее нефть, расходов на скупку и регистрацию старых танкеров, роста ставок фрахта и регулярного спада объемов экспорта в результате все новых ограничительных мер, таких как «прощальные» санкции администрации Джо Байдена 10 января.

Пожалуй, нигде отрицательные последствия российской агрессии не проявились столь ярко, как в газовом секторе. Россия потеряла европейский рынок и неспособна найти ему замену. Если до войны она обеспечивала 45% импорта газа в ЕС, то сейчас – всего 15%, указывает О’Салливан.

При этом доля «Газпрома», по данным Еврокомиссии, упала до 7% (часть потерь заместили выросшие поставки СПГ, хотя и в этом секторе проект «Арктик СПГ 2» из-за санкций так и не смог более чем за год начать экспорт газа). Газовый бизнес «Газпрома» принес в 2024 г. 1 трлн чистого убытка, а запасы валюты на его счетах рухнули более чем в 50 раз до жалких до $13,5 млн, согласно отчету по РСБУ.

На рост экономических трудностей в результате санкций указывает множество признаков, что объясняет, почему Кремль хочет их отменить, пишет О’Салливан. Для финансирования военной экономики Путину пришлось «разграбить» Фонд национального благосостояния, «каннибализируя производительные отрасли и систему социального обеспечения», отмечает он.

За три года войны Россия потратила две трети фонда, и на 1 марта его ликвидная часть сократилась до 3,394 трлн руб., или $38,7 млрд; это 1,6% прогнозного ВВП на 2025 г. – минимум с момента создания фонда в 2008 г.

Из-за ограничения доступа к технологиям российская промышленность деградирует, санкции ведут к росту расходов и падению качества оборудования, а «цена комплектующих для российской военной машины выросла на 30%», указывает О’Салливан. Пытаясь договориться с США о снижении напряженности, Путин добивается частичного снятия санкций. В частности, из-за отсутствия комплектующих для самолетов очень тяжелая ситуация складывается в секторе авиаперевозок. В результате образовался дефицит гражданских самолетов, их не хватает для организации программ туроператоров, и каждый год из строя будут дополнительно выходить 50-100 лайнеров, по утверждает Российский союз туриндустрии.

В Москве считают, что налаживание связей с Трампом может принести не только геополитические, но и экономические выгоды, включая возобновление поставок компонентов для эксплуатирующихся в России самолетов Boeing, пишет The New York Times.

Поэтому О’Салливан настаивает:

«Хотя санкции не защищены от обхода, они служат жизненно важным элементом, затрудняя, замедляя и удорожая ведение войны Россией. Мы должны придерживаться намеченного курса».

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