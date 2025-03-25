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Зеленский о договоренностях в Эр-Рияде: Россиянам веры нет

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  • 25.03.2025, 20:02
  • 2,734
Зеленский о договоренностях в Эр-Рияде: Россиянам веры нет
Владимир Зеленский

Но, по его словам, украинские власти будут конструктивными.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре и тишина в Черном море, о которых договорились украинская, американская и российская делегации в Саудовской Аравии, могут начать действовать сразу после обнародования заявлений со стороны Белого дома.

Об этом президент сказал во вторник, 25 марта, на встрече с журналистами, сообщает «Суспільне».

«Министр обороны [Рустем] Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они (американская делегация — ред.) считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может быть имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, впрочем президент не уточнил, каких вопросов он будет касаться.

Белый дом во вторник опубликовал заявление по итогам трехдневных переговоров со страной-агрессором Россией и Украиной в Саудовской Аравии.

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