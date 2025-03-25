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Зеленский ответил, что будет, если Россия нарушит временное прекращение огня

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  • 25.03.2025, 20:48
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Зеленский ответил, что будет, если Россия нарушит временное прекращение огня

Украина будет оповещать США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если будет нарушение прекращения огня со стороны России, Украина предоставит все доказательства этого США. Об этом он сказал во время пресс-конференции во вторник, 25 марта, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, совместные заявления после переговоров в Саудовской Аравии не предусматривают последствий за нарушение режима тишины. Однако Украина договорилась с США, что в случае нарушений российской стороной будет предоставлять администрации Белого дома соответствующие доказательства.

«На сегодня мы имеем такой ответ [от США], что: если мы видим, что кто-то нарушает, мы считаем, что мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушала это», — сказал Зеленский.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп имеет «достаточно сил, инструментов, санкций и т. д., различных инструментов, чтобы влиять на россиян, на Путина [российского диктатора], чтобы они закончили эту войну».

Также украинский президент отметил, что мониторинг соблюдения режима тишины будут обеспечивать Украина и США, но на переговорах обсуждалась Турции и Саудовской Аравии.

«Суть договоренности по мониторингу в том, что мониторинг осуществляет американская сторона и не только. Мы понимаем, что де-факто у нас договоренность с американской стороной. И пункт так сформулирован, что мы не против, все не против, все не против привлечения третьих сторон», — добавил Зеленский.

Ранее 25 марта министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал заявление по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии, в котором говорилось о пяти основных договоренностях.

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