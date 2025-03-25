В Минске за два месяца построили лишь 700 квартир 5 25.03.2025, 21:27

Всем не хватит.

В столице за два месяца построили 700 новых квартир. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Минска.

В январе и феврале 2025 года различные строительные организации завершили возведение жилья общей площадью 37,5 тыс. м2.

Из этого объема 7,7 тыс. «квадратов» предназначены для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составляет 20,6% от общего ввода.

При этом с использованием государственной поддержки было построено 4,1 тыс. м2. Это соответствует 11% от общего ввода.

Также стоит отметить, что на индивидуальные жилые дома пришлись 3 тыс. «квадратов», что составляет 7,9% от всего объема.

В целом у Минска 7,2% от республиканского показателя ввода новых квартир.

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