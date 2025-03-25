Во Франции в воздухе столкнулись два военных самолета 1 25.03.2025, 21:32

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Два самолета Alpha Jet пилотажной группы Военно-воздушных сил Франции врезались друг в друга в воздухе во время тренировочного полета днем 25 марта.

Об этом сообщает BFMTV.

Авария произошла недалеко от города Сен-Дизье на востоке Франции во время полета Патруль де Франс – национальной пилотажной группы в составе французских ВВС.

Deux Alpha Jet de la Patrouille de France sont "entrés a priori en collision" près de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, a déclaré l'Armée de l'Air et de l'Espace à l'AFP, précisant que trois personnes ont été "retrouvées conscientes" #AFPVertical⤵️ pic.twitter.com/FdkbzdX5re — Agence France-Presse (@afpfr) March 25, 2025

«Были мобилизованы экстренные службы, а также обеспечена координация между Министерством внутренних дел и Министерством вооруженных сил», – сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Позже во французском Минобороны заявили BFMTV, что два пилота и пассажир одного из самолетов смогли катапультироваться. Они получили лишь легкие ранения, и им оказали медицинскую помощь на месте.

Министерство добавило, что сейчас продолжается расследование, «чтобы пролить свет на причины этой аварии».

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