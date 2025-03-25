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Во Франции в воздухе столкнулись два военных самолета

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  • 25.03.2025, 21:32
  • 2,480
Во Франции в воздухе столкнулись два военных самолета

Момент попал на видео.

Два самолета Alpha Jet пилотажной группы Военно-воздушных сил Франции врезались друг в друга в воздухе во время тренировочного полета днем 25 марта.

Об этом сообщает BFMTV.

Авария произошла недалеко от города Сен-Дизье на востоке Франции во время полета Патруль де Франс – национальной пилотажной группы в составе французских ВВС.

«Были мобилизованы экстренные службы, а также обеспечена координация между Министерством внутренних дел и Министерством вооруженных сил», – сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Позже во французском Минобороны заявили BFMTV, что два пилота и пассажир одного из самолетов смогли катапультироваться. Они получили лишь легкие ранения, и им оказали медицинскую помощь на месте.

Министерство добавило, что сейчас продолжается расследование, «чтобы пролить свет на причины этой аварии».

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