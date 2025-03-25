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Кремль опубликовал свое заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде

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  • 25.03.2025, 21:53
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Кремль опубликовал свое заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде

Москва выдвинула условия.

По итогам технических переговоров между США и РФ, которые состоялись в Саудовской Аравии 24 марта, Москва согласилась на обеспечение безопасности судоплавства в Черном море, однако со встречными условиями. Это следует из сообщения Кремля, опубликованного 25 марта.

В заявлении сказано, что российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», включающей неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

Второй пункт гласит о том, что Вашингтон будет способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

В заявлении сказано, что пункты вступят в силу после снятия ряда санкций. В частности с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов.

Также Москва требует снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле рыбопродукцией и удобрениями.

Отдельно Кремль заявил о согласии разрабатывать с Вашингтоном меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток. Там указали, что такой запрет действует с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

«Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», – говорится в заявлении.

Ранее Белый дом опубликовал свое заявление о переговорах с российской делегацией. Согласно с ним, США также фактически обязуются помочь России избавиться от некоторых последствий санкционной политики.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день во время общения с журналистами, комментируя этот пункт заявления, сказал, что, по мнению Украины, это ослабление санкций.

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